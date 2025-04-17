Москва, 17 апреля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Все главы стран СНГ приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве. Об этом 17 апреля сообщил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут присутствовать на торжествах в Москве», — отметил он на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В своей речи на мероприятии он обратил внимание, что главы внешнеполитических ведомств СНГ согласны с необходимостью укрепления партнерства на пространстве содружества, а также взаимодействия во всех сферах, в том числе в политической, социально-экономической и гуманитарной. Также союзники должны уделять внимание области обеспечения безопасности.

Ранее, 15 апреля, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Москву на парад в честь 80-летия Великой Победы собираются приехать свыше 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля добавил, что все гости будут праздновать этот архиважный день вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал 9 Мая грандиозной датой, особенно в нынешних реалиях.

О своем присутствии заявили главы стран СНГ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в Москву приедут председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. О планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что представителям стран Европейского союза и кандидатов в члены ЕС не следует ехать на парад Победы. Те страны, которые решат участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве, ждут «последствия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каллас «отбитой русофобкой», подчеркнув, что она проявила неуважение к памяти о тех, кто, спасая мир от фашизма, пожертвовал собой. Он призвал лишить Каллас должности главы европейской дипломатии и отдать ее под международный трибунал ООН.