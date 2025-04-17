Москва, 17 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Предметного обсуждения ситуации на Украине на встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани не было. Об этом заявил 17 апреля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

«Не было детального обмена мнениями по Украине», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин выразил благодарность Катару за содействие в обменах военнопленными.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 16 апреля заявил, что на российско-катарских переговорах будет затронута тема Украины.

Хамад Аль Тани 17 апреля прибыл в Москву с официальным визитом. Состоялись переговоры в узком и расширенном составах. По окончании встречи в присутствии Путина и Хамада Аль Тани состоялась церемония обмена документами подписанными по итогам переговоров.

Путин назвал Катар одним из приоритетных партнеров России. Он подчеркнул, что у России и Катара много интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. Со своей стороны Хамад Аль Тани заявил, что высоко ценит уровень отношений с Россией.