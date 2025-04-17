Калининград, 17 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. В Калининграде шестеро детей потеряли сознание в школе. Об этом 17 апреля заявил Telegram-канал «Клопс».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня около полудня шестеро учеников в возрасте около 12 лет почувствовали недомогание. Дети побледнели, некоторых трясло, они начали терять сознание. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой», — говорится в сообщении.

Предположительно, у пятиклассников ухудшилось самочувствие из-за жары.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что состояние детей не связано с инфекционным заболеванием или с едой из школьной столовой.

«Ситуация останется на контроле управления», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля похожая ситуация случилась в одной из школ под Варшавой — 24 ребенка в возрасте от 10 до 13 лет потеряли сознание во время церемонии в спортзале. По данным польского «Радио ZET», ранее школьники жаловались на боли в животе и головокружение. На место прибыли медики и полиция, а из здания эвакуировали более 200 детей и 27 преподавателей.

Летом 2023 года школьница потеряла сознание на выставке в петербургском «Музее пыток». Девочка-подросток осматривала экспозицию и ударилась головой, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.