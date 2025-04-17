Москва, 17 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за приезд в Москву 17 апреля и назвал его визит содержательным и полезным для развития связей между странами.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (на первом плане справа налево) во время встречи в Кремле.

«Хочу поблагодарить ваше высочество за ваш визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей», — отметил он.

Путин также выразил уверенность, что стороны достигнут всех поставленных целей. Катарский эмир в свою очередь заявил, что надеется на визит российского лидера в Доху в скором времени.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин поблагодарил Эмира Катара за визит

Как передавало ИА Регнум, Путин принял Хамада Аль Тани в Кремле. Они провели переговоры, обсудив вопросы российско-катарского сотрудничества в различных сферах. Российский лидер также отметил, что есть перспективы для новых интересных совместных проектов.

Российский президент назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке. Связи между странами укрепляются, они в том числе сотрудничают в газовой сфере. Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику РФ около $1 млрд.