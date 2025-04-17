Москва, 17 апреля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве участника «Дома-2» Дмитрия Лукина оказался сценарист известных сериалов и программ, таких как «Прожекторперисхилтон», «Счастливы вместе» и «Светлаков +». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Сценариста сериалов и передач федеральных каналов и бывшего участника команды КВН «Махачкалинские бродяги» Станислава Берестового (настоящая фамилия Мамедов) после убийства участника «Дома-2» Дмитрия Лукина в квартире на Щёлковском шоссе доставили в больницу с телесными повреждениями.

«Подозреваемый был доставлен в больницу сотрудниками полиции, где его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были диагностированы переломы лицевых костей, а так же резаные раны рук, ушибы и ссадины. Во время осмотра медиками пациент потерял сознание, в его крови были обнаружены следы алкоголя. В настоящий момент он подключен к аппарату ИВЛ», — рассказал собеседник агентства.

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Следователи ждут, когда Станислав придёт в сознание и медики позволят его допросить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на теле участника «Дома-2» Дмитрия Лукина эксперты обнаружили порядка 50 ножевых ранений.