Москва, 17 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» состоялся в отеле Four Seasons Moscow. Спикеры поделились своими эффективными инструментами для анализа и достижения бизнес-целей, одним из которых является сотрудничество с НКО.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Москве состоялся первый конгресс «Точки роста в бизнесе»

Партнерства с некоммерческими организациями сегодня — это стратегический инструмент для бизнеса. Особенно наглядно это демонстрирует медиаиндустрия. Медиабренды существуют в конкурентной среде, где доверие аудитории критически важно. Партнерство с НКО демонстрирует социальную ответственность бизнеса, что повышает лояльность аудитории, формирует положительный имидж компании и отличает бренд от конкурентов. Кроме того, партнерство с НКО позволяет медиа популяризовать сами идеи волонтёрства и благотворительности.

Генеральным информационным партнером конгресса выступила «Русская медиагруппа». Как подчеркнула генеральный директор компании Любовь Маляревская, в портфеле «Русской медиагруппы» много кейсов в сфере коммуникации с НКО. Холдинг является инфопартнером международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, реализует совместные проекты и оказывает информационную поддержку Всероссийскому обществу инвалидов и Всероссийскому обществу глухих. «Русская медиагруппа» взаимодействует со спортивными организациями: Российский футбольный союз, федерации волейбола и самбо, Молодежная хоккейная лига, что способствует развитию в России профессионального и любительского спорта и помогает формировать у аудитории позитивное отношение к ЗОЖ.

«Русская медиагруппа» много лет сотрудничает с фондом «Второе дыхание», который занимается сбором и распределением ненужной одежды. Контейнер для сбора вещей стоит на одном из этажей холдинга в общем доступе», — рассказала Любовь Маляревская.

Она добавила, что компания также организует сбор вещей и денежных средств в помощь детским домам, а также приютам для животных. Один из последних благотворительных проектов в рамках компании — сбор вечерних платьев для выпускниц, которые не могут позволить себе их покупку.

Обсуждение роли НКО в бизнес-процессах состоялось в рамках Public Talk «Брендформирующие рекламные возможности: как создаются лидеры рынка». В сессии приняли участие создатель проекта Brand Navigator Игорь Макаров, соучредитель благотворительного фонда «Друзья», сооснователь и партнер Sensemakers Гор Нахапетян и другие. Спикерами форума «Точки роста в бизнесе» также выступили Оскар Хартманн, Дмитрий Гриц, Алексей Ситников, Оксана Лаврентьева и другие ведущие представители более 20 отраслей экономики.

Основная цель конгресса состояла в раскрытии наиболее эффективных инструментов для создания единой стратегии управления и развития компании.

Участники проанализировали современные тренды, познакомились с конкретными примерами успешных бизнес-практик, которые уже зарекомендовали себя в реальном бизнесе, а также изучили возможность интеграции ИИ и нейросетей в бизнес-процессы в целях оптимизации, разработали механизмы создания и реализации стратегических партнерств и коллабораций, изучили методы персонализированного взаимодействия с клиентами и многое другое.