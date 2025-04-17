Курск, 17 апреля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» провели благотворительный концерт в Курске в преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Артисты перед концертом побывали в одном пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из приграничных районов. Музыканты выступили там и пообещали помочь жителям с приобретением телевизоров. Также они провели мастер-классы и творческие встречи для студентов Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова и Суджанского колледжа им. Н. В. Плевицкой.

Кроме того, музыканты почтили память советских воинов, возложив цветы к Мемориальному комплексу «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Вечером на сцене спортивно-концертного комплекса состоялся масштабный благотворительный концерт для участников военной спецоперации, их родных, жителей приграничных районов и многодетных семей. В программе прозвучали легендарные песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «С чего начинается Родина».

«Сегодня своими выступлениями мы хотели напомнить всем курянам, что основа русского мира в девизе «Своих не бросаем!», и абсолютно каждый может получить мощную поддержку, если это потребуется. С проектом «Песни Победы» мы объездили 54 страны и 62 города», — рассказал на концерте основатель музыкальных коллективов Михаил Турецкий.

Он заявил, что зрители, когда поют песни военных лет, чувствуют через них сильный дух, мужество и любовь к Родине. Музыканты востребованы там, где стране нужен сильный артист, добавил он.

Врио министра культуры Курской области Роберт Григорьян отметил, что количество патриотических мероприятий растет, так как на это есть запрос в обществе.

«Чувство единения, боевой дух, любовь к Родине — основная миссия таких благотворительных концертов», — подчеркнул он.

«Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» в рамках программы выступят в десяти регионах страны. Акция проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и благотворительного проекта «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».

Как передавало ИА Регнум, ранее организаторы премии «Экология — дело каждого» провели поздравительный флешмоб для ветерана Великой Отечественной войны Николая Морозова. Ему в мае исполнится 97 лет. Артисты спели любимые песни фронтовика под окнами его дома.