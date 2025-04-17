Чита, 17 апреля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Депутат совета Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик порядка четырех лет живет на Украине и выполняет свои обязанности дистанционно — через VPN. Об этом стало известно 17 апреля из копии протокола заседания комиссии по этике.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Отмечается, что Носик живет в Днепропетровске с 2021 года и принимает участие в заседаниях совета по видеосвязи. На вопрос членов комиссии по этике о пребывании за границей ответил, что там у него родственники, а сам он проходит лечение от онкологического заболевания. С его слов, он не получает зарплату и живет на пенсию в 27 тыс. рублей, у него также нет ни украинского гражданства, ни недвижимости там.

«Решение о лишении его полномочий не принято. У нас есть Федеральный закон №131, согласно которому оснований для лишения депутата полномочий нет. Каларский округ относится к району Крайнего Севера, здесь разрешено работать дистанционно», — рассказал председатель совета Аркадий Громов в беседе с ТАСС.

Носик также отмечал, что досрочно складывать с себя полномочия не собирается.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Госдума досрочно и единогласно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Юрия Напсо за прогулы. В общей сложности он не появлялся в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины. Уточнялось, что экс-депутат уже два года проживает в ОАЭ. Затем Напсо обратился в Верховный суд с жалобой на свое досрочное отстранение, но ее отклонили.