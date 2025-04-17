Москва, 17 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ был опубликован 17 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Захарову Марию Владимировну», — говорится в документе.

Захарова занимает должность официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года.

В мае 2020 года была награждена орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. В 2017 Захарову удостоили ордена Дружбы.