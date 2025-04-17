Москва, 17 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Первого канала Анну Прокофьеву. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Прокофьеву Анну Андреевну — корреспондента отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ АО «Первый канал», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

27 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Прокофьева многое делала для того, чтобы показать геройство российских бойцов. Представитель Кремля добавил, что журналистка могла спокойно работать в комфортных условиях, например в Москве, но посчитала своим долгом поехать на передовую.

30 марта на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Прокофьевой. Помимо родных и близких, проститься с военкором приехали десятки сотрудников столичных и федеральных СМИ, множество поклонников её репортажей, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст и заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов. Ей также прислали венки из российских военных формирований, среди которых 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны», отряд «Викинг».