Москва, 17 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алёшковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

Telegram/Владимир Сальдо

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области «Алешковская центральная районная больница», — говорится в документе.

23 сентября 2024 года супруга Харлана погибла в результате теракта в городе Алёшки. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, доктора выслеживали целенаправленно. Он лично выезжал в отдалённые населённые пункты Алёшкинского округа и оказывал помощь пострадавшим в результате киевской агрессии.

30 декабря украинский беспилотник атаковал ЦРБ в Алёшках. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, целью нападения был Харлан, переживший второе покушение. Главврач получил тяжёлые осколочные ранения, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб.

В тот же день ВСУ пытались атаковать карету скорой помощи, в которой находился Харлан. 31 декабря украинские военные снова совершили атаку на Алёшкинскую ЦРБ.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алёшках циничным и кровавым преступлением, которым киевский режим в очередной раз показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Она подчеркнула, что организаторы и исполнители этого и других нападений на мирные объекты понесут неотвратимое наказание.