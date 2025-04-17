Москва, 17 апреля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак и оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Портрет корреспондента «Известий» Александра Федорчака

Также посмертно орденом Мужества награжден водитель автомобиля телеканала «Звезда» Александр Сиркели.

Федорчак, Панов и Сиркели награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Как сообщало ИА Регнум, Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Кременском районе Луганской Народной Республики. Федорчак готовил репортаж о работе расчетов российских беспилотников. По автомобилю, в котором журналисты ехали на съемку, украинская армия нанесла удар кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Еще один журналист, корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, получил тяжелое ранение.

Через два дня, 26 марта, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съемочной группы Первого канала. В результате погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, ее коллега оператор Дмитрий Волков был тяжело ранен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима со стороны международных институтов, включая ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.