Салехард, 17 апреля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Строительство двухполосной магистрали от небольшого поселка Харп до строящегося горного комплекса «Рай-Из» стартовало на Ямале. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка, который реализует данный проект в рамках государственно-частного партнерства.

Пресс-служба Газпромбанка На Ямале началось строительство автотрассы до горнолыжного курорта

Новая дорога, возводимая в тундре, будет обеспечивать комфортный проезд к горнолыжному комплексу «Рай-Из». Она станет частью дороги к международной арктической станции «Снежинка». Весь путь до курорта займет буквально 40 минут. Общая протяженность участка дороги к горнолыжному экокурорту — 19,5 км. Помимо трассы, также предусмотрено возведение и 14 мостовых переходов, включая мост через реку Собь. Строительство дороги обойдётся в 11,8 млрд руб.

В своём выступлении на Международном арктическом форуме Владимир Путин назвал Центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе новым туристическим проектом на растущем арктическом направлении. Президент призвал федеральное правительство поддерживать инициативы, которые «открывают новые границы Арктики».

Новая дорога сделает масштабный туристический кластер с горнолыжным курортом на севере горного массива «Рай-Из» доступным массовому туристу. Здесь появятся новые гостиницы, трассы для катания различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс, спортивные школы и различные опции après-ski. Завершить строительство автодорожной части проекта планируют в середине 2027 года. Первые любители снежных склонов могут заехать сюда в горнолыжном сезоне-2027/2028.

Пресс-служба Газпромбанка На Ямале началось строительство автотрассы до горнолыжного курорта

«Поддержка развития инфраструктурных проектов в сфере туризма — важная часть деятельности #МЕГАИГРОКа (суббренд ГПБ в области возведения инфраструктуры) в УФО, и мы тщательно изучаем проекты, направленные на повышение привлекательности местных регионов. В этом вопросе ощущаем полную поддержку со стороны правительства России, правительства Ямала, наших партнеров», — отметил первый вице-президент Газпромбанка, выступающего в проекте старшим кредитором, обеспечивающим финансирование на всех этапах инвестиционной инициативы Павел Бруссер.

Он подчеркнул, что совместные усилия участников сделают «Рай-Из» особой точкой на рекреационной карте страны. По его словам, в выигрыше окажутся все: местные жители, гости субъекта, власти и бизнес.