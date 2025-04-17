Москва, 17 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. В Москве Савеловский суд вынес решение в пользу основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким по разделу имущества с бывшем мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Татьяна Ким

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — сказано в сообщении.

Также по решению суда у Ким остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк». Помимо этого, все средства на персональных счетах основательницы маркетплейса тоже остаются у нее.

«Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким», — добавили в компании.

В конце июля прошлого года Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Бакальчуком. В конце августа исковое заявление было принято к производству. В сентябре она сообщила о смене фамилии на девичью — Ким.

Одним из этапов разворачивающегося конфликта между владельцами Wildberries стало вооруженное столкновение в офисе компании, в котором погибли два человека. 18 сентября в офисе маркетплейса раздалась стрельба. Ким тогда заявила, что произошла попытка рейдерского захвата офисов. По словам адвокатов Бакальчука, первыми стрельбу открыли сотрудники службы безопасности офиса. СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу.

В марте этого года компания Wildberries потребовала взыскать с «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Бакальчук, 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.