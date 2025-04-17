Москва, 17 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии как члена НАТО, в случае нападения на российские корабли в Балтийском море. Об этом 17 апреля журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство обороны РФ

Ранее, 14 апреля, президент Эстонии Алар Карис законодательно утвердил право военных топить гражданские суда, если их сочтут угрозой важным объектам республики. Такие же меры эстонские военные могут применять для защиты объектов оборонного назначения, портов и других сооружений.

«В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО», — указала Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона решительно осуждает подобные «пиратские замашки». Она пояснила, что полномочия на атаки на суда выходят за рамки международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Налицо злонамеренное решение Таллина, попирающее дух и букву международного права», — отметила Захарова.

Дипломат выразила надежду на то, что все страны, следующие международному праву не на словах, а на деле, объективно оценят это решение Таллина, создающее существенные риски для судоходства в Балтийском море и безопасности в регионе.

Ранее, 10 апреля, законопроект о возможности военных топить подозрительные суда был принят эстонским парламентом на фоне случаев с повреждением подводных кабелей и иных инфраструктурных объектов. Председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу уточнял, что перед применением военной силы экипаж подозрительного судна эвакуируют.

11 апреля помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал отвратительным намерение Эстонии топить подозрительные суда. Он также предположил, что за этим решением стоит Великобритания. Патрушев также отмечал, что коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации, поэтому создает риски для безопасности судоходства и жизни людей.

Ранее в декабре несколько подводных кабелей постоянного тока вышли из строя в Балтийском море. На это генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс развернет военные патрули в регионе для безопасности подводной инфраструктуры.

Затем 15 января два военных судна вошли в Финский залив. После этого Захарова подчеркнула, что НАТО воспользовалось инцидентом в Балтийском море, чтобы расширить свое военное присутствие, и теперь подрывает международную энергобезопасность.