Москва, 17 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Многие страны пытаются сорвать переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом 17 апреля заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что диалог двух стран ведется в условиях атак и дезинформации. При этом прямые контакты сторон необходимы.

«Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с США. Очень активно идет пропаганда против России в США в различных массмедиа», — подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что в таких реалиях важно напрямую озвучивать позицию России, что и было сделано во время разговора президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Диалог между сторонами Дмитриев назвал очень полезным.

Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

После встречи Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. По его словам, это может стать ключом к устойчивому миру. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность, что такое соглашение намечается.

Российская сторона также положительно оценила контакты между Путиным и Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти беседы конструктивными и содержательными.

17 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков также назвал разговор между Путиным и Уиткоффом хорошим. Он уточнил, что беседа затронула многие темы политического и экономического характера, особе внимание было уделено украинскому вопросу.