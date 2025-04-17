Москва, 17 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Во время встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были затронуты многие темы политического и экономического характера, разговор был хороший. Об этом 17 апреля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического», — отметил Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он добавил, что особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. На вопрос о том, есть ли какие-то сдвиги по данному вопросу, он ответил, что РФ передала свою позицию.

«Я бы сказал, что соответствующие сигналы от нас были переданы через Уиткоффа. Я думаю, что эти сигналы уже были обсуждены в Вашингтоне», — заключил Ушаков.

Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

После встречи Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. По его словам, это может стать ключом к устойчивому миру. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается.

Российская сторона также положительно оценила контакты между Путиным и Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти беседы конструктивными и содержательными.