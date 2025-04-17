Администрация Люберец объяснила звук взрыва на металлобазе
Власти Люберец объяснили технологическим процессом звук взрыва на металлобазе
Люберцы, Московская область, 17 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Звук взрыва на базе приема металла, который слышали жители Люберец 17 апреля, вызван технологическим процессом. Об этом заявила местная администрация.
«По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы и там прошел технологический процесс», — процитировало представителя администрации «РИА Новости».
Как сообщили в управлении МЧС по Москве, на предприятии в районе Некрасовка после планового ремонта запустили в работу шредерную установку. Произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки. На работу оборудования он не повлиял, люди не пострадали, сообщил РБК.
Ранее жители Люберец сообщили о звуке, похожем на взрыв, в районе базы приема металла Вторчермет. На выложенных в интернет кадрах виден столб дыма в промзоне.