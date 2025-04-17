Люберцы, Московская область, 17 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Звук взрыва на базе приема металла, который слышали жители Люберец 17 апреля, вызван технологическим процессом. Об этом заявила местная администрация.

Кадр из видео

«По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы и там прошел технологический процесс», — процитировало представителя администрации «РИА Новости».

Как сообщили в управлении МЧС по Москве, на предприятии в районе Некрасовка после планового ремонта запустили в работу шредерную установку. Произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки. На работу оборудования он не повлиял, люди не пострадали, сообщил РБК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959888" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Люберцах произошёл взрыв на пункте приёма металлолома «Вторчермет»

Ранее жители Люберец сообщили о звуке, похожем на взрыв, в районе базы приема металла Вторчермет. На выложенных в интернет кадрах виден столб дыма в промзоне.