Москва, 17 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Участники запланированной в Париже встречи представителей киевского режима и так называемой «коалиции желающих», видимо, будут обсуждать, сколько гробов готовы принять в Европе в случае отправки западных войск на Украину. Об этом 17 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Он прокомментировал сообщения о том, что в Париже запланированы встречи представителей Украины, Франции, Германии и Великобритании до конца недели.

«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на переговоры с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск «коалиции желающих» на Украину», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, «коалицией желающих» назвали группу государств, готовых направить на Украину войска под видом миротворцев. 11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции среди участников этого объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся.

14 апреля итальянский министр обороны Гуидо Крозетто назвал «коалицию желающих» сугубо теоретической структурой, неспособной к практическим шагам. Он также отверг предположения, что эта группа может стать европейской опорой НАТО.

Ещё в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег, что развертывание на украинской территории любых военных формирований Североатлантического альянса будет расценено Москвой как прямое участие блока в военном конфликте с РФ. Появление иностранных военных подразделений на Украине не останется без соответствующей реакции, подчеркнул он.