Москва, 17 апреля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Возобновить прямое авиасообщение между Россией и США было бы логично. Об этом 17 апреля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, США считают, что без достижений в области урегулирования украинского конфликта нельзя вести разговор о возобновлении прямых авиаперевозок между двумя странами.

«Хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение», — рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что восстановление прямого авиасообщения придало бы импульс не только официальным контактам, но и стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь гражданам по обе стороны океана. По его словам, контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже позволили сторонам продвинуться вперед по вопросам выдачи виз дипломатам и смягчения режима их поездок. Он также напомнил, что перелеты были прерваны по инициативе Вашингтона.

11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Вашингтону снять санкции с компании «Аэрофлот» и тем самым возобновить авиасообщение между странами. Отмечается, что на данный момент Москва не увидела ответных шагов.