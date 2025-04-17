Москва, 17 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Доха благодарна Москве за помощь, оказанную при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом 17 апреля заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы с нашими русскими друзьями прекрасно сотрудничали при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году… Сотрудничество было на очень высоком уровне. Вы нас поддерживали на протяжении всего подготовительного периода», — рассказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эмир добавил, что благодаря постоянным контактам с российской стороной удалось провести отличный чемпионат.

17 апреля начались переговоры Путина и Хамада Аль Тани в Кремле. В ходе встречи были затронуты вопросы российско-катарского взаимодействия, в частности в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как передавало ИА Регнум, чемпионат мира по футболу 2022 года проходил с 20 ноября по 18 декабря. Он закончился победой сборной Аргентины над командой из Франции со счетом 4:2.

Затем в марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира. Сборная РФ также не была указана в списке участников жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2026 года по футболу.