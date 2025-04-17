Москва, 17 апреля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Студенты и педагогический состав РГУ им. Губкина 17 апреля отмечают свой главный праздник — День губкинца. В этом году университету исполняется 95 лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» РГУ нефти и газа отмечает День губкинца

За последние восемь лет университет реализовал около 500 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации при поддержке «Роснефти». Обучение по ним прошли более 28 тысяч работников компании.

«Роснефть» и Губкинский университет сотрудничают уже более 20 лет. Все эти годы университет является стратегическим вузом-партнером компании в образовательной сфере, а также в области научной и инновационной деятельности.

В университете работают две базовые кафедры «Роснефти», две специальные магистерские программы, программа Мастер делового администрирования (MBA) «Основы международного нефтегазового бизнеса».

Кроме того, в университете действуют центр морского бурения, в котором готовят специалистов по бурению морских нефтяных и газовых скважин, и центр технических квалификаций «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» РГУ нефти и газа отмечает День губкинца

Ежегодно около 200 студентов Губкинского университета проходят практику и стажировку в «Роснефти». Лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями. Кроме того, студенты университета принимают участие в научно-технических конференциях молодых специалистов «Роснефти», а лучшие ученики «Роснефть-классов» из регионов производственной деятельности Компании поступают в РГУ им. Губкина после окончания школы. В настоящее время в университете обучается более 140 выпускников «Роснефть-классов». При поддержке «Роснефти» в РГУ им. Губкина на регулярной основе проводится обучение иностранных граждан и студентов.