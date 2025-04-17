Москва, 17 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В Москве водитель грузовика похитил с территории супермаркета 176 продуктовых тележек на сумму около 1,7 млн рублей. По горячим следам похититель тележек был задержан и доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. По ней похитителю тележек может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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8 апреля в полицию Москвы обратился представитель одной из крупных российских сетей продуктовых супермаркетов. Мужчина сообщил, что за прошлые месяцы неизвестный вор похитил с территории магазина в городе Щербинке 176 продуктовых тележек на сумму около 1,7 млн рублей.

«В период с 8 февраля по 30 марта 2025 года с территории продуктового супермаркета в городе Щербинке неустановленное лицо тайно похитило принадлежащие магазину транспортные тележки в количестве 176 штук, после чего скрылось с похищенными тележками в неизвестно направлении. Стоимость каждой тележки составляет 9242 рубля 63 копейки, общий ущерб от действий вора составил 1 626 702 рубля, что является особо крупным размером», — рассказал собеседник.

Оперативники приняли заявление и объявили неизвестного похитителя тележек в розыск. В ходе проведения оперативно-разыскные мероприятия преступник был установлен. Им оказался 37-летний уроженец Ставропольского края Игорь З. Мужчина проживает в Московской области и работает водителем-экспедитором в одной из крупных компаний по производству хлеба.

«Вечером 14 апреля подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции на допрос. В ходе общения со следователем 37-летний Игорь З. сознался в совершенном преступлении и признал свою вину», — рассказал собеседник.

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (158 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до десяти лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжается.

Примечательно, что семья Игоря не знала о его задержании. В день, когда полицейские доставили мужчину в отдел, его дочь выложила в социальных сетях сообщение о розыске отца. Девушка отметила, что Игорь утром вышел из дома и направился на работу, после чего исчез.

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