Москва, 17 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвигаются сложно. Об этом 17 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более что дело продвигается достаточно сложно», — заявил Песков.

Он отметил, что, пока Россия и США договариваются о мире, Европейский союз настаивает на продолжении боевых действий.

«Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, тему урегулирования ситуации на Украине президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали по телефону 12 февраля и 18 марта. Российский лидер обозначил требование Москвы — результатом урегулирования должен стать долгосрочный мир на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 14 апреля заявил, что Москва и Вашингтон пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Обсуждение этого вопроса продолжается.

Руководства ЕС и Великобритания пытаются помешать достижению мира на Украине. Создана так называемая «коалиция желающих», которая выступает за то, чтобы в случае прекращения боевых действий на Украину был введен «миротворческий контингент». Ряд политиков на Западе расценивает эту инициативу как бессмысленную. Москва расценивает размещение военных формирований НАТО на территории Украины как непосредственное вовлечение блока в вооруженный конфликт с Россией.