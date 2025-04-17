Москва, 17 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли в Курской области 165 человек, два танка и другое вооружение. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия», — говорится в сводке военного ведомства.

С начала вторжения формирований ВСУ в курское приграничье были ликвидированы до 74 780 украинских военных. Также российские бойцы уничтожили 410 танков, 334 БМП, 305 БТР, 2 277 бронемашин, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем и другую боевую технику.

Как передавало ИА Регнум, в течение недели, с 5 по 11 апреля, подразделения ВС РФ освободили село Гуево в Курской области и село Катериновка в ДНР. Они также выбили противника из населенных пунктов Басовка и Журавка в Сумской области.

В селе Горналь Курской области, возле границы с Украиной, формирования ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Они отказываются сдаваться в плен. 17 апреля стало известно, что ряд украинских военных сбежали оттуда в направлении Сумской области, перед этим подорвав несколько строений на территории монастыря.