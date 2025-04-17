Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 165 человек и два танка
Москва, 17 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли в Курской области 165 человек, два танка и другое вооружение. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия», — говорится в сводке военного ведомства.
С начала вторжения формирований ВСУ в курское приграничье были ликвидированы до 74 780 украинских военных. Также российские бойцы уничтожили 410 танков, 334 БМП, 305 БТР, 2 277 бронемашин, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем и другую боевую технику.
Как передавало ИА Регнум, в течение недели, с 5 по 11 апреля, подразделения ВС РФ освободили село Гуево в Курской области и село Катериновка в ДНР. Они также выбили противника из населенных пунктов Басовка и Журавка в Сумской области.
В селе Горналь Курской области, возле границы с Украиной, формирования ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Они отказываются сдаваться в плен. 17 апреля стало известно, что ряд украинских военных сбежали оттуда в направлении Сумской области, перед этим подорвав несколько строений на территории монастыря.