Москва, 17 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в бюджет России €7,5 млрд с немецкой компании Wintershall Dea. Об этом говорится в иске, поданном в Арбитражный суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Покинувшая Россию в 2023 году компания в прошлом году начала два арбитражных разбирательства против РФ, обвинив ее в экспроприации активов.

Генпрокуратура в иске от 16 апреля потребовала запретить Wintershall Dea продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против России. В случае нарушения запрета в бюджет России должны быть взысканы €7,5 млрд с Wintershall Dea, а также с других ответчиков — немецкой юридической фирмы Aurelius Cotta и трех назначенных международных арбитров — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя.

Wintershall Dea в России была одним из финансовых инвесторов «Северного потока — 2», акционером оператора газопровода «Северный поток» (15,5%). Ей принадлежали 25,01% в совместном с «Газпромом» проекте «Ачим девелопмент». Кроме того, она совместно с «Газпромом» и австрийской OMV управляла предприятием «Севернефтегазпром» (Южно-Русское месторождение).

Как сообщало ИА Регнум, объявив в январе 2023 года об уходе из России, Wintershall Dea назвала сумму своих убытков от деконсолидации — €5,3 млрд.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ, согласно которому активы «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» переходят в распоряжение российского ООО «Газовые технологии».

В прошлом году Aurelius Cotta от имени Wintershall Dea уведомила Москву об открытии арбитражного разбирательства против России. При этом немецкая компания сослалась на положения договора к Энергетической хартии. Общая сумма требований составила не менее €7,5 млрд. Россия не является участником Энергетической хартии.