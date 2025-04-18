Москва, 18 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Более трети малых технологических компаний (МТК) стали поставщиками крупнейших госзаказчиков в 2024 году. Это на 10% больше, чем годом ранее. Общая сумма договоров достигла почти 175 млрд рублей, а их количество превысило 10 тысяч, сообщает Корпорация МСП.

Эрик Романенко/ТАСС

Наибольшие объемы договоров с МТК заключили заказчики из банковской сферы, атомной энергетики и авиационной промышленности на разработку программного обеспечения, в том числе в рамках импортозамещения, а также на производство оборудования и поставку беспилотных летательных аппаратов.

«Участие МТК в закупках крупнейших заказчиков дает таким предприятиям гарантированный долгосрочный заказ и обеспечивает возможности для дальнейшего развития», — заявил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По его словам, это, в свою очередь, позитивно влияет на промышленный потенциал страны, укрепление технологического суверенитета и качественный рост сегмента МСП.

«Порядка 94% малых технологических компаний, являющихся поставщиками крупнейших госзаказчиков, являются субъектами малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится порядка 8,6 тыс. договоров на общую сумму более 119 млрд рублей», — добавил Колесников.

Самой востребованной в 2024 году заказчиками номенклатурой стали программные продукты (74,3 млрд рублей), машины и оборудование (32 млрд рублей), компьютерное оборудование (27,3 млрд рублей), издательские услуги (15,5 млрд рублей), а также услуги в области архитектуры (13 млрд рублей).

«Сегодня малые технологические компании — субъекты МСП являются поставщиками крупнейших государственных компаний в сфере авиации, транспорта, атомной промышленности, финансового сектора, поставляя уникальные отечественные продукты и решения в рамках импортозамещения, в том числе для функционирования объектов критической инфраструктуры страны», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил долгосрочный характер заключаемых договоров, что говорит о формировании заказчиками долгосрочного спроса на продукцию МТК и высокую дисциплину исполнения со стороны таких компаний.

Генеральный директор Корпорации МСП пояснил, что малые технологические компании также участвуют в программах «выращивания» поставщиков, по итогам которых с ними могут быть заключены офсетные договоры.

Среди регионов наибольшее количество МТК-поставщиков в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской и Свердловской областях. Следом идут Новосибирская область (2,8%), Пермский край (2%), Нижегородская область (1,8%).