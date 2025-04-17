Москва, 17 апреля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Катар может стать площадкой для переговоров России и США. Об этом 17 апреля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Обсуждалась ситуация на Украине, российская сторона подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов стран региона. Стороны также договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в Вашингтоне и США в Москве.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций РФ и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств двух стран. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации совместной деятельности посольств. Затем еще одна встреча в Турции состоялась 10 апреля — стороны обменялись нотами, чтобы закрепить договоренность о поддержании стабильности банковского обслуживания.

14 апреля Лавров отметил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакты, а обсуждение этого вопроса продолжается.