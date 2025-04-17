Москва, 17 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Контакты России и Соединенных Штатов Америки являются основным треком, по которому ведется работа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 17 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты, которые продолжаются», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что возможность проведения переговоров двух стран в Катаре пока не обсуждается. Однако он подчеркнул, что у этого государства очень большой посреднический потенциал.

Представитель Кремля отметил, что переговоры идут сложно, потому что пока Россия и США говорят о мире, Европа хочет продолжения конфликта.

«Пока концентрируемся на наших контактах с американцами», — заключил он.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Обсуждалась ситуация на Украине, российская сторона подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов стран региона. После этого делегации двух стран продолжали вести переговоры по украинскому вопросу и по налаживанию двусторонних отношений.

14 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакты, а обсуждение этого вопроса продолжается.

При этом Европа делает шаг в сторону эскалации конфликта, продолжая оказывать военную помощь Украине. 1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще свыше 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно. 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.