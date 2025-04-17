Москва, 17 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Угрозы еврочиновников не повлияют на решение лидеров европейских стран посетить Москву 9 мая — напротив, подобный визит только сильнее укрепит их позиции силы и независимости. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик ранее в этот же день заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы. Додик подчеркнул, что не боится каких-либо рестрикций со стороны ЕС, так как во время поездки в Россию он встретится с «одним из важнейших мировых лидеров». Глава республики назвал большой честью приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы.

Политолог считает, что европейские чиновники не смогут остановить тех политиков, которые собираются приехать в Москву 9 мая на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Эксперт напомнил, что тот же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже не раз встречался с Путиным с начала СВО и подчёркивал своё доверительное отношение к российскому лидеру. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по словам собеседника агентства, также является сильным политическим лидером, который не будет уступать.

«Даже, я бы сказал, наоборот. Если под словесным давлением со стороны Брюсселя Орбан и Фицо полетят в Москву, то это укрепит их авторитет в глазах собственных избирателей, покажет их как сильных и независимых лидеров. Собственно, они всю свою политическую линию выстраивают на таком фундаменте подчеркивания национального суверенитета и независимости от Брюсселя, готовности спорить с европейскими чиновниками», — заявил Буневич.

Политолог выразил мнение, что в более сложном положении находится президент Сербии Александр Вучич, на которого усиливается давление внутри страны и из-за рубежа. Эксперт напомнил, что в Белграде происходят определённые волнения, но тем не менее сербский лидер будет также заинтересован посетить Москву и парад Победы.

«Что касается каких-то санкций, я думаю, что вряд ли какие-то серьезные реальные меры могут быть предприняты против тех лидеров Европейского союза, которые отправятся в Москву. Существуют механизмы ограничения доступа к фондам ЕС, но для этого нужны более фундаментальные основания, более серьезные юридические и политические процедуры, чем просто факт визита в Москву. Это не запрещено, и никто не может запретить главе суверенного государства, даже если это член Европейского союза, посещать те страны, которые тот или иной лидер считает необходимыми. Тем более мы знаем, что пока по всем ключевым вопросам Европейский союз должен принимать решение консенсусом», — сообщил Буневич.

Собеседник агентства рассказал, что европейцы не заинтересованы в окончательном разрыве диалога ни с Орбаном, ни с Фицо, поскольку они остаются членами Евросоюза. По словам эксперта, возможен некий обмен риторическими заявлениями. Но он лишь подчеркнёт напряжённость внутри ЕС между странами, настроенными на поиск какого-то компромисса с Россией и теми странами, которые выступают за жёсткую линию по отношению к Москве. Однако вряд ли сам факт визитов в Москву станет принципиальным, уточнил политолог.

«Я думаю, что эти заявления со стороны евродипломатов носят ритуальный такой характер, поскольку едет всего лишь несколько лидеров, а большинство членов ЕС не едет. И вот такие заявления должны как бы подчеркнуть сплоченность тех, кто выступает против контактов с Россией, против диалога с Россией, против уважения к памяти нашего вклада в победу во Второй мировой войне. То есть это вот такие вот заявления, призванные, с одной стороны, показать на тех, кто является такими возмутителями спокойствия внутри ЕС, но и одновременно подчеркнуть сплоченность всех остальных и их единство в этой антироссийской линии», — подытожил Буневич.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на парад Победы собираются приехать более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать эту дату вместе с Путиным.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями тем странам ЕС, чьи лидеры посетят Москву 9 мая для участия в параде Победы. Она также посоветовала не посещать его представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в союз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это тем, что планы ЕС отказать Сербии во вступлении в сообщество в случае визита Вучича в Москву являются возрождением евронацизма.