Москва, 17 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Договоренностей о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не достигнуто, но диалог об этом идет. Об этом 17 апреля сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Global Look Press/Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — заявил он.

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