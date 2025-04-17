РФ и США пока не договорились о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Ушаков: договоренности о новом телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет
Москва, 17 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Договоренностей о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не достигнуто, но диалог об этом идет. Об этом 17 апреля сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Global Look Press/Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP
«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — заявил он.
Новость дополняется