Москва, 17 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе создания двух суверенных государств. Об этом 17 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Global Look Press/Mahmoud Zaki/XinHua

Российский лидер принял в Кремле эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они в том числе обсудили обострение ближневосточного конфликта.

«Здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств», — отметил Путин.

Эмир согласился с тем, что разрешение конфликта невозможно, если не будет создано независимое палестинское государство. Катар продолжит действовать в качестве посредника, чтобы достичь мира в секторе Газа, добавил он.

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