Москва, 17 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство. Об этом 17 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с эмиром Катара Тамимом Бен Хамад Аль Тани.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Мы с вами обсуждали тоже вопросы о развитии ситуации в Сирии. Для нас это имеет тоже серьезное значение. Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», — отметил Путин.

Во время переговоров российский лидер предложил эмиру Катара обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной.

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