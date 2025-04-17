Москва, 17 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Участник «Дома-2» Дмитрий Лукин найден мёртвым в квартире на Щёлковском шоссе в Москве. На его теле обнаружено порядка 50 ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум рассказал друг Дмитрия.

Соцсети Дмитрий Лукин

14 апреля в квартире на Щелковском шоссе обнаружено тело 33-летнего Дмитрия Лукина с признаками насильственной смерти. Эксперты насчитала на теле более 50 колото-резаных ранений.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили. Ведётся расследование», — объяснил приятель погибшего.

Соцсети

По версии следствия, телесные повреждения Дмитрию нанес его знакомый, с которым у них возник конфликт. В настоящее время подозреваемый находится в больнице с телесными повреждениями. Следователи ждут разрешения врачей, чтобы его допросить. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ГСУ СК России по г. Москве Квартира, в которой убили Дмитрия Лукина

Лукин Дмитрий родился 26 мая 1991 года в селе Поломошном Кемеровской области. На родине он работал ведущим в клубе и считал сцену своим призванием. Заявку на участие в телепроекте «Дом-2» Дмитрий отправил ради веселья, на «стройку» он пришёл к Александре Харитоновой, но она не приняла его предложения стать парой. Запомнился телезрителям Дмитрий как парень Марии Кохно. После «Дома-2» Дмитрий Лукин сотрудничал с МАТЧ ТВ, СТС и Первым каналом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело участницы «Дом-2» Либерж Кпадону много дней пролежало в московской квартире. В начале года 36-летняя женщина перенесла операцию, а потом перестала отвечать на звонки родных.