Москва, 17 апреля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Катар является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке, отношения двух стран укрепляются, . Об этом 17 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Наши отношения укрепляются… Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», — отметил Путин в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Российский лидер добавил, что у Москвы и Дохи достаточно много интересных совместных проектов, в том числе в газовой сфере. При этом Катар через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложил в экономику РФ около $1 млрд.

Эмир Катара в свою очередь заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией. Он подчеркнул, что у сторон есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на российско-катарских переговорах будет затронута тема Украины.

21 марта Путин и Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого договорились наращивать инвестиционные связи двух стран. Лидеры также обсудили расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. Доха поддержала все инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе визита 16 марта в Катар рассказал, что Россия обдумывает локализацию там производства лекарственных средств и готова увеличить поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Он также отметил, что РФ работает над организацией морских контейнерных линий в Катаре, что это позволит бизнесу сократить издержки.