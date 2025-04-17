Луганск, 17 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Восемь мирных жителей прифронтовых территорий Луганской Народной Республики получили ранения в результате атаки беспилотников и артобстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, один из них погиб. Об этом 17 апреля сообщили в Telegram-канале правительства республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня в 09:45 мск в пригороде Сватово БПЛА ударил по автомобилю, на котором передвигались сотрудники Мостовского сельского совета. Пострадали три человека, с осколочными ранениями они доставлены в больницу. Спустя несколько минут в Кременной украинский БПЛА осуществил сброс боеприпаса на приусадебный участок, где находилась пожилая женщина. Раненую госпитализировали в хирургическое отделение», — говорится в сообщении.

Позже, около полудня, противник обстрелял Лисичанск. В результате трое мирных жителей пострадали, один из них скончался.

Кроме того, в поселке городского типа Мирная Долина под Лисичанском при обстреле ВСУ был ранен местный житель. Его госпитализировали в местную больницу.

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