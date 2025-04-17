Переговоры Путина с эмиром Катара Хамадом Аль Тани начались в Кремле
Москва, 17 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. В Кремле 17 апреля начались переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
Переговоры посвящены обсуждению вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу.
«Уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно. Мы эффективно сотрудничаем в Организации экспортеров газа. Я очень рассчитываю, что здесь у нас будут интересные совместные проекты», — заявил Путин на встрече.
Президент отметил, что Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти». В российскую экономику через Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировано порядка $1 млрд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии визита Хамада Аль Тани в Москву заявил, что на переговорах будет затронута тема Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Катаре с визитом побывал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. На встрече с Хамадом Аль Тани обсуждались приоритетные направления российско-катарского сотрудничества, в том числе в фармацевтической сфере.
В конце марта Путин и Хамад Аль Тани провели телефонные переговоры. Они договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей. Москвы и Доха планируют расширять взаимовыгодную кооперацию в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, а такде спорта и культуры.