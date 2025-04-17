Москва, 17 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. В Кремле 17 апреля начались переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Переговоры посвящены обсуждению вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферу.

«Уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно. Мы эффективно сотрудничаем в Организации экспортеров газа. Я очень рассчитываю, что здесь у нас будут интересные совместные проекты», — заявил Путин на встрече.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российско-катарские переговоры начались в Кремле

Президент отметил, что Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти». В российскую экономику через Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировано порядка $1 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии визита Хамада Аль Тани в Москву заявил, что на переговорах будет затронута тема Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Катаре с визитом побывал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. На встрече с Хамадом Аль Тани обсуждались приоритетные направления российско-катарского сотрудничества, в том числе в фармацевтической сфере.

В конце марта Путин и Хамад Аль Тани провели телефонные переговоры. Они договорились координировать усилия по наращиванию инвестиционных связей. Москвы и Доха планируют расширять взаимовыгодную кооперацию в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, а такде спорта и культуры.