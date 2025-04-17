Москва, 17 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Об этом стало известно 17 апреля из соответствующего указа.

Юлия Зырянова/РИА Новости Михаил Фрадков

«Назначить с 13 мая 2025 г. Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» сроком на пять лет», — говорится в документе.

Фрадков занимает эту должность с 4 января 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день российский лидер назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде. До этого, с апреля 2019 по март 2021 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии. Затем являлся государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Кроме того, 17 апреля новым госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии был назначен Сергей Глазьев. Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что эффект от назначения «будет хорошим».