Симферополь, 17 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Осужденный экс-глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев получал взятки на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом 17 апреля заявила региональная прокуратура.

Администрация города Керчи

По данным ведомства, в феврале 2023 года подсудимый получил от субподрядной организации 1,2 млн рублей за беспрепятственное принятие работ по строительству модульного здания котельной для госучреждения. Также помощник министра передал 155 тыс. рублей, чтобы к нему не применяли меры дисциплинарной ответственности, а начальник подведомственного учреждения — 300 тыс. рублей за выделение дополнительных средств на нужды личного состава.

«Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Киевский районный суд Симферополя приговорил Садаклиева к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 1,75 млн рублей. Кроме того, ему запрещено в течение семи лет занимать руководящие должности. Фигурант заключил соглашение со следствием.

В сентябре 2024 года его задержали и по решению суда отправили под арест. Ему предъявили обвинения о нарушении требований по защите государственной тайны и превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.