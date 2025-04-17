Москва, 17 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Армия России за сутки поразила аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), предприятие по производству беспилотников и склад безэкипажных катеров. Об этом 17 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 204 беспилотника, добавили в ведомстве.

Также 17 апреля подразделения ВС России освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля российские войска освободили село Калиново в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль отряды группировки войск «Юг».

13 апреля ВС РФ освободили село Елизаветовка в ДНР. В течение недели с 5 по 11 апреля российские войска взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка в Сумской области и освободили село Гуево в Курской области и село Катериновка в ДНР.