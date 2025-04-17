Москва, 17 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go» ввели ограничение скорости для всех электросамокатов в России до 20 км/ч. Об этом 17 апреля компании рассказали в совместном сообщении.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что скоростной лимит нацелен на снижение опасных аварийных ситуаций на тротуарах.

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20–22 км/ч», — говорится в сообщении.

Причем в обращении уточнили, что эта скорость на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) по правилам дорожного движения.

Ранее, 1 апреля, в правительстве обсудили поправки в правила дорожного движения, запрещающие езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Помимо запрета передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, обсуждались также запрет проезда на одном СИМ двум и более людям, повышение возраста пользователей таких видов транспорта до 16 лет и обязательное использование шлема при передвижении по дороге.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов и иных СИМ к водителям и возложить соответствующие обязанности и ответственность. Отмечается, что поправки проекта ведомства также могут коснуться усиления приоритета пешеходов, которым нельзя будет подавать звуковой сигнал с требованием уступить дорогу, а также при сближении с пешеходами скорость движения СИМ предлагается ограничить до 10 км/ч.

31 марта три девушки на одном электровелосипеде врезались в легковой автомобиль на перекрестке в Анапе. В результате столкновения водитель электровелосипеда оказалась в реанимации, 17-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, другой — оказана разовая медпомощь.