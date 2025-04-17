Москва, 17 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, войсковая группировка «Центр» за последние сутки нанесла удары по формированиям шести бригад ВСУ, в том числе бригады беспилотных систем. Потери противника составили 385 военных, три бронемашины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля российские войска освободили село Калиново в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль отряды группировки войск «Юг».

13 апреля ВС РФ освободили село Елизаветовка в ДНР. В течение недели с 5 по 11 апреля российские войска взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка в Сумской области и освободили село Гуево в Курской области и село Катериновка в ДНР.