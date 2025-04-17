Москва, 17 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Под удары противника попали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

В Белгородской области ВСУ 16 апреля трижды обстреляли энергообъекты, в результате были повреждены высоковольтные линии и трансформаторная подстанция, что привело к отключению электричества в поселке Красная Яруга. На следующее утро атака повторилась, без света остались 26 точек поставки.

Вечером 16 апреля в Брянской области украинский БПЛА вывел из строя трансформаторную подстанцию, обесточив часть потребителей в селе Подывотье. В Курской области был аналогичный удар по подстанции «Званное», он оставил без электричества 610 абонентов в Глушковском районе.

В ночь на 17 апреля в Запорожской области украинские войска повредили подстанцию «Куйбышево». В Рязанской и Тульской областях примерно в это же время атаки ВСУ привели к обрывам линий электропередачи и оставили без света несколько населенных пунктов. В Тверской области 16 апреля из-за удара БПЛА произошло отключении электроэнергии в деревне Юрьево.

Как передавало ИА Регнум, в течение предыдущих суток украинские формирования осуществили шесть атак на объекты энергосистемы России. Они нанесли удары по объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской и Курской областях.

18 марта президент России Владимир Путин согласился с инициативой американского коллеги Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной на 30 дней. Российские военные незамедлительно выполнили соответствующий приказ Верховного главнокомандующего, обезвредив семь своих беспилотников, направлявшихся для ударов по энергообъектам Николаевской области.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, уже в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Они также продолжили систематические атаки на российскую энергосистему.

Российская сторона продолжает соблюдать условия моратория. На вопрос журналистов, с какого часа его действие завершится, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля ответил, что соответствующая информация будет обнародована позже.