Москва, 17 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Ответственность за произошедшее в Сумах, безусловно, лежит на главе киевского режима Владимире Зеленском. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она отметила, что под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха.

По словам дипломата, Зеленский тем самым фактически подтвердил выдвинутые против него обвинения и попытался переложить на Артюха ответственность за очередное страшное военное преступление, направленное против собственных граждан.

«Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он «не лох»? А раз так, то ответственность на нем. Безусловно, на нем», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы РФ 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. В результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.

В Минобороны отметили, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита: размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре крупного города.

15 апреля Зеленский уволил Артюха, который накануне удара подтвердил проведение мероприятия по награждению военных в Сумах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время ракетной атаки в Сумах проходила сходка украинских военачальников с западными коллегами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине.