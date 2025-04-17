Москва, 17 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника Генерального штаба Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение двух взяток в особо крупном размере. Об этом 17 апреля сообщили в суде.

Илья Питалев/РИА Новости Вадим Шамарин

«Назначить Шамарину Вадиму Анатольевичу наказание в виде семи лет лишения свободы», — огласил решение судья Антон Галкин.

Дело Шамарина слушалось в закрытом режиме. По решению суда, ему запрещено занимать государственные должности на семь лет. Кроме того, его лишили воинского звания.

У осужденного также конфисковали имущество на сумму 36 млн рублей.

Ранее, 16 апреля, прокурор в ходе судебного заседания просил приговорить генерала к 12 годам колонии. Кроме того, обвинение просило суд назначить генералу штраф в размере 107 млн рублей и лишить его воинского звания.

Как передавало ИА Регнум, Шамарина арестовали в мае 2024 года. Его отстранили от должности, но не уволили из рядов Вооруженных сил РФ, а вывели за штат.

По версии следствия, экс-замглавы Генштаба в 2019–2023 годах получал деньги от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной в качестве вознаграждения за увеличение объема поставок и стоимости устройств связи в рамках госконтрактов Минобороны, а также за покровительство.

Генерала обвинили в получении взятки в размере 36 млн рублей. В августе адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный признал получение 19 млн рублей, но не в виде взятки.

В феврале 2025 года был наложен арест на имущество Шамарина на сумму взятки, в которой его обвинили. В марте защита генерала сообщила, что он неоднократно направлял письма с просьбой отправить его на военную спецоперацию.