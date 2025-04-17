Москва, 17 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. У находящегося в Москве главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать послание Верховного лидера страны Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 17 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Global Look Press/Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency

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