Передать послание Путину от Хаменеи может глава МИД Ирана
Песков: передать послание Путину от Хаменеи будет возможность у главы МИД Ирана
Москва, 17 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. У находящегося в Москве главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать послание Верховного лидера страны Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 17 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Global Look Press/Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency
новость дополняется