Москва, 17 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Европа всеми своими действиями стремится к разжиганию конфликта на Украине. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу украинской делегации с представителями США и стран из так называемой «коалиции желающих».

Алексей Куденко/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, «коалицией желающих» назвали страны, которые заявили о готовности направить «миротворцев» на Украину. 14 апреля министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал это объединение теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям. Он также опроверг возможность превращения коалиции в опору НАТО в Европе.

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