Москва, 17 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Назначение нового секретаря Союзного государства Сергея Глазьева естественно. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Союзное государство [России и Белоруссии] не существует в вакууме, оно является составляющей частью мирного экономического процесса и испытывает на себе влияние тенденций, которые доминируют в мире. Идет ротационный процесс — это тоже естественно», — рассказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что объединение является самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего Советского Союза.

17 апреля Глазьев стал новым государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко добавил, что такое решение принято в связи с тем, что Дмитрий Мезенцев покидает этот пост и переходит на другую работу.

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