Пекин, 17 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Китай пытается наладить экономическое сотрудничество с Евросоюзом, чтобы компенсировать потери от торговой войны с Соединенными Штатами Америки и перенаправить экспортные потоки. Об этом 17 апреля написала газета The Financial Times (FT).

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«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная [президентом США Дональдом] Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения — Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», — привела газета слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна.

По данным издания, КНР направила в европейские столицы делегации для обсуждения торговых отношений. Представители Китая отправились в Стокгольм, Будапешт и Лондон. Кроме того, по информации газеты, китайские производители начали активно искать покупателей в Европе.

Вместе с тем, уточняется в материале, отношения Китая и Евросоюза осложняются структурным торговым дисбалансом, политическими разногласиями и тем, что доступ европейских компаний к рынку Китая ограничен.

Как ранее передавало ИА Регнум, Белый дом заявил, что США могут поднять пошлины на импорт из Китая до уровня 245%. Отмечается, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будет взимать 20%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, а позднее — с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.