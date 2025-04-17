Москва, 17 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции попросит Генпрокуратуру проверить нарушения в ряде вузов при приеме экзаменов у иностранцев. Об этом 17 апреля заявил глава комитета Василий Пискарев.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Оперативно подготовим и направим соответствующее обращение генеральному прокурору РФ по факту возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Пискарева, все виновные будут строго наказаны, а устранение нарушений в вузах — проконтролируется. Комитет также обсудит с Рособрнадзором, службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России, а также вузовским сообществом меры по приведению экзаменационных мероприятий в соответствие с требованиями законов о противодействии незаконной миграции.

«Важно не только принимать законы, но и делать все, чтобы они работали в интересах обеспечения безопасности страны и защиты прав наших граждан», — подытожил он.

Отмечается, что проверку осуществят по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому устанавливаются требования для мест проведения экзамена по русскому языку для иностранцев, а также единая стоимость экзаменов, в том числе для получения гражданства и разрешения на работу. Экзамены проводятся на знание русского языка как иностранного, истории России и основ законодательства РФ.

10 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на проблемы со знанием русского языка среди приезжих, а также заявил о большом количестве злоупотреблений в этой сфере. Он напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым частные организации-посредники больше не могут принимать экзамены у иностранных граждан — теперь выдавать сертификаты о знании русского языка и истории могут только госучреждения.